Buenas noticias para los pensionistas de Castilla-La Mancha: la paga media sube

Castilla-La Mancha registró un total de 405.487 pensiones en el mes de diciembre, con una nómina media de 1.231,64 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos datos reflejan que el número de pensiones ha crecido un 2,06% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la cuantía de las mismas ha subido un 4,91% con respecto a diciembre del año 2024.

Los datos ministeriales indican que la región cuenta con 243.934 pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.420,34 euros; mientras que las pensiones de viudedad son 95.162 con una pensión media de 928,20 euros.

Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente registradas son 49.125, con una pensión media de 1.121,03 euros; las de orfandad son 14.597, con una pensión media de 523,24 euros; y las de favor de familiares son 2.669, con una pensión media de 714,18 euros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024.

En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones. que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).