AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 27 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos, en el suroeste, poco nubosos durante el día, tendiendo al final a nuboso; en el resto intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en las montañas del cuadrante nordeste, donde son probables precipitaciones débiles dispersas.

Brumas y nieblas en los sistemas Central e Ibérico, sin descartarlas por la mañana localmente en La Mancha y al anochecer en la provincia de Albacete. Cota de nieve alrededor de 1300-1500 m.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, salvo con cambios ligeros en el tercio oriental. Heladas débiles generalizadas, menos probables en la parte oeste del Valle del Tajo y en el sureste de Albacete.

Vientos de componente este, flojos en general aunque con algunos intervalos moderados en la Mancha y en zonas altas durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 10 grados en Albacete, entre los -1 y los 10 en Ciudad Real, entre 1 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 12 grados en Guadalajara y entre -1 y 12 grados en Toledo.