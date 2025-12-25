AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 26 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y con intervalos nubosos abriéndose abundantes claros durante la tarde.

Se esperan brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en el Sistema Ibérico, La Mancha y valle del Guadiana. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas de madrugada en la mitad oeste.

Las temperaturas mínimas continuarán con cambios ligeros predominando los descensos en Toledo. Las temperaturas máximas irán en aumento en los sistemas Central e Ibérico, el sureste de Guadalajara y gran parte del Albacete, en descenso en el oeste de Ciudad Real y con pocos cambios en el resto.

Se prevén heladas débiles casi generalizadas, que serán más dispersas en el valle del Tajo, y localmente moderadas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico.

Los vientos soplarán flojos y de dirección variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 8 grados en Albacete, entre los 1 y los 8 en Ciudad Real, entre -2 y 6 grados en Cuenca, entre -2 y 7 grados en Guadalajara y entre 1 y 9 grados en Toledo.