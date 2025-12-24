Confirmado: publicadas las ayudas que impulsarán los productos agrícolas y alimenticios de calidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2026, las ayudas a la cooperación para la información y promoción de los productos agrícolas y alimenticios amparados por figuras de calidad.



Con esta resolución se ponen a disposición de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 1,5 millones de euros para promocionar sus alimentos. En total son 41 las figuras de calidad que forman ‘Campo y Alma’.



Estas ayudas tienen como finalidad fomentar la creación de nuevos grupos de operadores que impulsen proyectos colectivos de información y promoción de productos agrícolas y alimenticios amparados por las 41 figuras de calidad de Castilla-La Mancha, además de la ETG Jamón Serrano y la agricultura ecológica, para dar a conocer a las personas consumidoras y compradoras su calidad, propiedades y características.



Se pueden beneficiar de estas ayudas las agrupaciones u organizaciones de operadores agroalimentarios, asociaciones sin ánimo de lucro o entidades reconocidas como órganos de gestión de figuras de calidad de alimentos, que lleven a cabo un proyecto de promoción e información.



En cuanto a las actividades de promoción e información subvencionables serán, entre otras, catas comentadas, presentaciones de producto on-line o en lugares físicos, misiones comerciales y relaciones públicas, participación en ferias físicas o en ferias on-line, portal web y redes sociales; anuncios publicitarios, material informativo como folletos, vídeos, catálogos o libros; organización de jornadas técnicas, workshops o talleres; congresos en lugares físicos o vía on-line; organización de concursos, elaboración de planes estratégicos, estudios técnicos, estudios de mercado u otras actividades dirigidas a promocionar e informar sobre productos amparados por figuras de calidad.



La ayuda será del 70 por ciento de los costes subvencionables y el plazo de presentación de solicitudes ira del 25 diciembre 2025 al 26 de enero 2026, ambos incluidos.