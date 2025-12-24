AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 25 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o con intervalos nubosos. Brumas y probables nieblas dispersas, por la mañana en los sistemas Central e Ibérico y por la tarde en las Manchas de Cuenca y Albacete y en las sierras del sur de Ciudad Real.

Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde en el sistema Ibérico y en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real.

La cota de nieve estará en torno a 1.100 metros en el Sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas irán en descenso en los sistemas Central e Ibérico y con cambios ligeros predominando los descensos en el resto de la Comunidad.

Las temperaturas máximas irán en descenso, más acusado en la mitad norte. Habrá heladas débiles, que serán menos probables y frecuentes en Toledo. Soplarán vientos flojos de componente norte que tenderán a flojos variables a lo largo de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 8 grados en Albacete, entre los 2 y los 9 en Ciudad Real, entre -2 y 6 grados en Cuenca, entre 0 y 7 grados en Guadalajara y entre 2 y 8 grados en Toledo.