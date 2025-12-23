Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión anuncian los proyectos seleccionados para impulsar la cultura inclusiva

‘Talento Artístico’ es una convocatoria promovida por Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión España para apoyar iniciativas culturales inclusivas en fase de desarrollo o ejecución. Esta edición, dirigida al entorno asociativo de Plena inclusión, ha otorgado cuatro ayudas de 2.000 euros a proyectos que destacan por su creatividad y su capacidad para generar impacto social.

La convocatoria ha reunido propuestas de diferentes disciplinas artísticas: teatro, pintura, escultura, artes plásticas, danza, cine, literatura, música, fotografía y arquitectura, ha informado la entidad en nota de prensa.

En total, se han recibido 67 proyectos, procedentes de 22 provincias y 44 localidades diferentes. El total de participantes alcanza la cifra de 1.200, demostrando la fuerza del arte como herramienta de inclusión y participación.

Los seleccionados son: La Compañía de Teatro Inclusivo del Club de Ocio Amitur (asprona, Albacete), ‘¿Quién es más Saputo?’ de Plena Inclusión Aragón (Zaragoza), ‘A Golpe de Verso’ de la Asociación APSA (Alicante) e ‘Includanza’ de la Fundación San Cebrián (Palencia).