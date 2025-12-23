Buenas noticias para el turismo: Castilla-La Mancha crece en pernoctaciones en pleno noviembre

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha subieron un 2,4% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 338.687 pernoctaciones y encadena 4 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,47% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 186.114 viajeros. Por nacionalidad, 157.364 eran residentes en España, el 84,55%, mientras que 28.750 (15,45%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,8% y los extranjeros se redujeron un 9,6%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 281.549 las realizaron residentes en España (un 83,13%), mientras que 57.138 (16,87%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 69,33 euros, lo que representa una subida del 5,5% interanual. En general, los precios subieron un 4,03% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en noviembre una ocupación del 33,31% y el sector hotelero empleó a 3.305 personas (un incremento del 4,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).