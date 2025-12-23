AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 24 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos en el tercio sur y en el norte, con intervalos nubosos en el resto. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste, que serían de nieve por encima de 1.100-1.200 metros.

Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas irán en descenso en Albacete, con pocos cambios en el resto, y las máximas en ascenso. Habrá heladas débiles generalizadas en La Mancha y Sistema Ibérico. El viento soplará flojo de componente norte.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 7 grados en Albacete, entre los 2 y los 9 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 11 grados en Guadalajara y entre 1 y 11 grados en Toledo.