Pedro Sánchez asciende a Ministra a la jefa del subdelegado que supuestamente quería «trapos sucios» de Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sostuvo en octubre que había sido objeto de maniobras de “espionaje” o búsqueda de “cosas sucias” por parte de un subdelegado del Gobierno en una de las provincias de la región, una acusación que aseguró haber trasladado “donde tenía que hacerlo” y que, según la información publicada entonces, se habría concretado en una “queja formal en Madrid”.

La polémica vuelve hoy al primer plano después de que Pedro Sánchez haya nombrado a Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco de una remodelación motivada por la salida de Pilar Alegría para concurrir a las autonómicas de Aragón del 8 de febrero.

“No me consta”: la respuesta de Tolón ante la acusación de Page

Tras las declaraciones de García-Page, Tolón fue preguntada por el asunto y aseguró “no tener constancia” de que desde ninguna subdelegación del Gobierno en Castilla-La Mancha se hubiera “investigado a nadie”, además de subrayar el “magnífico trabajo” de las delegaciones y expresar respeto hacia el presidente autonómico. Cabe recordar que Tolón era la máxima responsable de la estructura del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

El contexto: denuncia política, sin nombres públicos

En el episodio relatado por Page, no trascendió públicamente el nombre del subdelegado al que se refería. Según la misma información, la portavoz regional Esther Padilla lamentó días después que no se hubiera cesado al subdelegado en cuestión.

¿Casualidad o no?

El hecho de que el nombramiento de Tolón llegue meses después de aquel cruce, y justo después de que ella negara tener constancia de pesquisas, ha reactivado el debate político y la lectura en clave de “casualidad o causalidad” en el ambiente regional.

Con todo, a partir de lo publicado en estas informaciones, lo verificable es el encadenamiento de hechos y declaraciones: Page dijo haber sufrido intentos de “escarbar” contra él y aludió a una queja formal ante Moncloa, mientras Tolón negó tener constancia de investigaciones desde subdelegaciones; y este 22 de diciembre Sánchez la designa ministra dentro de una remodelación explicada por la marcha de la anterior titular para ser candidata.