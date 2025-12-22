Bizum Pay, la nueva forma de pagar en tienda: Globalcaja, primera certificada

Globalcaja, de la mano del Grupo Caja Rural, se ha convertido en la primera entidad financiera en España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay en los dos sistemas operativos móviles más utilizados: iOS y Android.

Gracias a esta certificación, Globalcaja, al igual que las 29 cajas rurales restantes que forman parte del Grupo, están preparadas para lanzar Bizum Pay, la nueva modalidad de pago que permitirá a los clientes comprar en comercios físicos y online con su móvil, eligiendo si pagar con Bizum o con tarjeta, siempre con total seguridad.

¿Qué ventajas ofrece Bizum Pay?

Pagos en tienda física: basta con acercar el móvil al TPV para completar la compra.

Pagos online más sencillos: solo con el número de móvil, sin introducir más datos y con la máxima seguridad.

Flexibilidad total: el cliente elige si pagar con Bizum (transferencia inmediata) o con sus tarjetas bancarias, incluso de otros bancos adheridos al servicio.

Compatible: sea cual sea el sistema operativo del móvil del cliente (iOS o Android) podrá instalar y operar con Bizum Pay.

Bizum Pay competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una experiencia segura y adaptada a los cuatro idiomas cooficiales de España.

Además, los comercios clientes de Globalcaja podrán cobrar con Bizum Pay sin cambiar su TPV y disfrutar de liquidez inmediata en sus ventas, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra rápida y segura.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, marcando una auténtica revolución de los pagos digitales en España.

Con esta innovación, Globalcaja y el Grupo Caja Rural refuerzan su compromiso con la digitalización, ofreciendo a sus clientes una solución práctica, segura y pensada para el día a día.