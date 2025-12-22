AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 23 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos muy nubosos o cubiertos. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Mancha y en zonas altas, donde pueden ser persistentes.

Habrá precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la mitad occidental; en zonas altas del sistema Ibérico y de las sierras de Alcaraz y Segura serán en forma de nieve. La cota de nieve será de madrugada de 700-800 metros y subirá al final del día hasta los 1.200 metros.

Las temperaturas irán en ascenso, con heladas débiles en Guadalajara, serranía de Cuenca y sierras de Alcaraz y Segura. El viento soplará en general flojo, de componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 8 grados en Albacete, entre los 2 y los 9 en Ciudad Real, entre 1 y 6 grados en Cuenca, entre 1 y 9 grados en Guadalajara y entre 2 y 10 grados en Toledo.