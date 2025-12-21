Nuevos medios para Protección Civil en toda Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a distribuir entre 39 entidades locales de la Comunidad Autónoma lotes de material de emergencias que será utilizado por sus respectivas agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil. Cada dotación de material consta de un desfibrilador semiautomático externo (DESA) homologado, silla de evacuación salvaescaleras, dos camillas de emergencias plegables, dos mantas térmicas de emergencias, una cama plegable de campaña, cuatro férulas adaptables, tres collarines cervicales y una mochila o maletín botiquín completo de emergencias.

Estas 39 entidades locales se encuentran entre las 172 que han resultado beneficiarias de las subvenciones que ha concedido este año el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para dotar a las agrupaciones de Protección Civil de uniformidad básica y de los medios materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, por un importe de cerca de 450.000 euros. Unas ayudas que, por tercer año consecutivo, están enmarcadas en un proyecto considerado como una Operación de Importancia Estratégica dentro del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha y está cofinanciado por la Unión Europea en un 85 por ciento del total elegible.

El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha asistido a la recepción de este material, que se entregará a los Ayuntamientos con carácter inmediato, que reforzará la capacidad operativa de las agrupaciones de Protección Civil beneficiarias y que, en esta edición, son: Alcalá del Júcar, Fuente Álamo y Peñas de San Pedro; en la provincia de Albacete. Del mismo modo, en la provincia de Ciudad Real han sido para Alcázar de San Juan, Carrizosa, la capital provincial, Pedro Muñoz, Ruidera y Santa Cruz de Mudela.

Por otro lado, recibirán estos lotes de material de emergencias los municipios de Almonacid del Marquesado, Barajas de Melo, Casasimarro, Horcajo de Santiago, La Alberca de Záncara y Minglanilla, en la provincia de Cuenca; al mismo tiempo que Cabanillas del Campo, Cifuentes, Sigüenza, Torrejón del Rey y Uceda, en la de Guadalajara.

Finalmente, en la provincia de Toledo serán las siguientes agrupaciones las que obtendrán este material: Arcicóllar, Borox, Cedillo del Condado, Corral de Almaguer, Dosbarrios, Fuensalida, Illescas, La Villa de Don Fadrique, Lagartera, Las Ventas de Retamosa, Lillo, Lominchar, Méntrida, Noblejas, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Cruz de la Zarza, Villanueva de Bogas, Villatobas y Yepes.

Además de estos lotes de material de emergencias, el Gobierno regional también entregará 523 lotes de uniformidad básica para 36 agrupaciones, 29 remolques con depósito de agua, 18 remolques de carga, 17 equipos electrógenos portátiles, 14 bombas para inundaciones con complementos, ocho tiendas de campaña de primeros auxilios y 11 extendedoras de sal.

Más de 3,6 millones de euros desde 2016

La entrega de este material a 172 entidades locales se suma al reparto que viene realizando el Gobierno de Emiliano García-Page desde el año 2016. Estas convocatorias anuales han permitido destinar, desde 2016, más de 3,6 millones de euros a nuevo equipamiento para las 252 agrupaciones de Castilla-La Mancha, que cuentan con alrededor de 4.254 voluntarios y voluntarias.

El objetivo de estas subvenciones es que las agrupaciones de Protección Civil de las cinco provincias de la región dispongan del equipamiento mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando la coordinación de las mismas es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Es decir, con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende, en colaboración con los ayuntamientos, impulsar y promover la labor altruista de las agrupaciones de Protección Civil, que resulta fundamental a la hora de afrontar y resolver situaciones de emergencia y urgencia.