El Gobierno regional reafirma su compromiso con la innovación en la Formación Profesional en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la innovación en la Formación Profesional que se impulsa en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general del área, José Rodrigo Cerrillo, durante la jornada de innovación de Formación Profesional en Castilla-La Mancha, celebrada en el Centro de Referencia Nacional de Aeronáutica de Illescas (Toledo), que ha contado con la participación de alrededor de 70 profesionales del ámbito educativo, institucional, empresarial y social y la colaboración de CaixaBank Dualiza.

José Rodrigo Cerrillo ha indicado que esta jornada se engloba dentro del compromiso del Gobierno regional de impulsar de manera decidida la innovación educativa en la Formación Profesional, dando continuidad a las convocatorias de proyectos de innovación en los centros educativos.

“Apostamos por una Formación Profesional innovadora, colaborativa y de calidad avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno regional, conectada con la realidad del mercado laboral y orientada a ofrecer una formación de flexible y alineada con las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha”, ha dicho el director general.

La jornada ha tenido como objetivo principal fomentar, reforzar y visibilizar la innovación como elemento clave y eje estratégico del sistema de Formación Profesional, en línea con lo establecido en la normativa vigente, que sitúa la innovación como uno de los pilares fundamentales del sistema, para la mejora continua de la calidad formativa y la adaptación a los cambios tecnológicos y productivos.

Durante la jornada se han abordado ponencias y experiencias relacionadas con la innovación en FP, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos formativos, la presentación de casos de éxito de proyectos innovadores desarrollados en los centros educativos, la importancia de la co-innovación y el valor del intercambio de ideas y buenas prácticas entre los distintos agentes implicados.