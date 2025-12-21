Castilla-La Mancha supera la media nacional en gasto de lotería de Navidad

Castilla-La Mancha tiene consignados 181 millones de euros para el sorteo extraordinario de Navidad de este 22 de diciembre, lo que supone una media de 86,47 euros por habitante, por encima de la media nacional que se sitúa en 76,08 euros por persona.

En el sorteo de 2024 se vendieron en la comunidad autónoma 169 millones de euros, que son 79,62 euros por habitante y equivalió a un 5,59 por ciento más que en las Navidades de 2023, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

La provincia de Cuenca es la que más jugó el año pasado y también la que tiene más dinero consignado para el sorteo de este año: 25 millones de euros, a razón de 126,90 euros por habitante.

Le siguen Ciudad Real (98,73 euros por persona), Albacete (87,32 euros), Toledo (75,67 euros) y Guadalajara (63,74 euros).

En total, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en Castilla-La Mancha 181,4 millones de euros en 907.456 billetes.

La última vez que el premio Gordo del sorteo de Navidad llegó a la comunidad autónoma fue en 2023 y se vendió en cuatro de las cinco provincias: en Albacete, en La Roda, San Pedro y Albacete capital; en Toledo, en Villafranca de los Caballeros y la capital; en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y en Villanueva de la Torre (Guadalajara).

El Gordo más antiguo que cayó en las provincias que conforman Castilla-La Mancha fue en Molina de Aragón (Guadalajara) en 1852.

Por provincias, en la ciudad de Albacete ha caído este premio en los sorteos de los años 2012, 2014, 2018, 2022 y 2023; en Casas Ibáñez lo ha hecho en 2003, 2012 y 2018; en Tobarra en 2018, y en La Roda y San Pedro en 2023.

En la provincia de Ciudad Real, el Gordo ha caído en la capital en 1962, en 2018 y en 2022; en Alcázar de San Juan en 2023; en Calzada de Calatrava en 1970, y en Socuéllamos en 1988;

En Cuenca ha caído en la capital y en Belmonte en 1990 y en 2018; en Huete en 1990 y en Carboneras de Guadazaón en 2018.

Asimismo, en la provincia de Toledo ha caído dos veces en Talavera de la Reina, en 1985 y en 2007, en Toledo en 2023, en Mocejón en 1990, en Quintanar de la Orden en 2013 y en El Viso de San Juan en 2018.

Y en la provincia de Guadalajara ha llegado a la capital en 1970 y a Villanueva de la Torre en 2023 del premio en Molina de Aragón en 1852.