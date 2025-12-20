Sahuquillo (PSOE) avanza desde Albacete el próximo reto inmediato del partido en Castilla-La Mancha

A partir de enero de 2026, el objetivo pasa por "renovar y reforzar" las candidaturas municipales

infoCLM Send an email 20 diciembre, 2025 - 20:34
Foto: Luis Carlos Sahuquillo/ PSOE Cuenca

El coordinador de los parlamentarios de Castilla-La Mancha y miembro de la Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ha revindicado hoy el liderazgo del presidente Emiliano García-Page y el proyecto regionalista que ofrece el PSOE.

Ha reafirmado el papel del PSOE de Castilla-La Mancha como el “proyecto regionalista por excelencia” y ha asegurado que “la ciudadanía sabe que tenemos un modelo de región y un liderazgo sólido con Emiliano García-Page”.

Sahuquillo, que ha asistido a la tradicional comida de Navidad que ha celebrado este sábado el PSOE de la provincia de Albacete, ha subrayado que el reto inmediato del partido pasa por “renovar y reforzar las candidaturas municipales” a partir de enero, primando “la honestidad, la competencia y el compromiso” de los candidatos y candidatas.

“Pedimos compromiso con la gente. Gobernamos para mejorar los servicios públicos, cumplir la palabra dada y seguir haciendo de Castilla-La Mancha una referencia en sanidad, educación e infraestructuras”, ha aseverado.

“Con orgullo, coherencia y trabajo, seguiremos cumpliendo nuestra palabra con Castilla-La Mancha y con Albacete”, ha concluido Sahuquillo.

infoCLM Send an email 20 diciembre, 2025 - 20:34
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba