Sahuquillo (PSOE) avanza desde Albacete el próximo reto inmediato del partido en Castilla-La Mancha

El coordinador de los parlamentarios de Castilla-La Mancha y miembro de la Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ha revindicado hoy el liderazgo del presidente Emiliano García-Page y el proyecto regionalista que ofrece el PSOE.
Ha reafirmado el papel del PSOE de Castilla-La Mancha como el “proyecto regionalista por excelencia” y ha asegurado que “la ciudadanía sabe que tenemos un modelo de región y un liderazgo sólido con Emiliano García-Page”.
Sahuquillo, que ha asistido a la tradicional comida de Navidad que ha celebrado este sábado el PSOE de la provincia de Albacete, ha subrayado que el reto inmediato del partido pasa por “renovar y reforzar las candidaturas municipales” a partir de enero, primando “la honestidad, la competencia y el compromiso” de los candidatos y candidatas.
“Pedimos compromiso con la gente. Gobernamos para mejorar los servicios públicos, cumplir la palabra dada y seguir haciendo de Castilla-La Mancha una referencia en sanidad, educación e infraestructuras”, ha aseverado.
“Con orgullo, coherencia y trabajo, seguiremos cumpliendo nuestra palabra con Castilla-La Mancha y con Albacete”, ha concluido Sahuquillo.