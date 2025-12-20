El Gobierno de Castilla-La Mancha fija fecha y lugar de la primera jornada del proceso participativo para la elaboración de una nueva ley

El comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha confirmado hoy que ya se ha programado la primera jornada del proceso participado para la elaboración de la nueva ley de Accesibilidad Universal. “Esta jornada tendrá lugar el 21 de enero en la Escuela de Administración Regional en Toledo”, ha señalado hoy desde la I Carrera del Pavo ‘Bike Infantil’ de Azuqueca de Henares junto a su alcalde Miguel Óscar Aparicio.

“Ya hemos realizado un estudio comparativo de las diferentes normativas vigentes en España y Europa que nos permita que la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha esté alineada con el nuevo marco normativo internacional, europeo y estatal, y a la vanguardia y sea un referente”, ha explicado. Además, ha afirmado que también “hemos iniciado una estrecha interlocución con los principales agentes de la sociedad de la región que vamos a reforzar con un proceso de participación activa en el próximo semestre”.

En este sentido, ha asegurado que “queremos generar un espacio amplio de diálogo social con todos los grupos de interés y actores económicos y sociales para que la nueva Ley de Accesibilidad Universal se adecue a las necesidades y demandas existentes en Castilla La Mancha”. Ha incidido en que la accesibilidad universal “mejora la vida de todas las personas, de toda la sociedad, y requiere de la implicación de todos”.

Por este motivo, ha explicado también que en los próximos días se va a convocar tanto al sector público, ayuntamientos, diputaciones y todos los ámbitos de la administración regional, sociales, tercer sector, las tres universidades (UCLM, UAH y UNED), sindicatos, como al sector privado, patronal, asociaciones empresariales, colegios profesionales oficiales. “Queremos que asistan a la jornada del 21 de enero y desde ahí nos acompañen en todo el proceso de elaboración de la normativa”, ha remarcado.

La jornada se desarrollará durante todo el día, en sesiones de mañana y tarde, y contará con la presencia de personas y entidades referentes en la materia como el Centro Europeo de Accesibilidad e Ilunion que impartirán distintas ponencias para enmarcar la cuestión. Asimismo, se establecerán mesas de trabajo por sectores para ir identificando y definiendo el marco conceptual, estratégico y alcance de la Ley que permita realizar una norma adecuada a las nuevas demandas sociales. Esas mesas de trabajo seguirán activas y colaborando con nosotros, aproximadamente durante seis meses, para la redacción de un borrador de la Ley.

Participación de los ayuntamientos para una accesibilidad universal desde los municipios

“Uno de los actores principales que estamos considerando y que necesitamos que se impliquen para avanzar en accesibilidad universal son los ayuntamientos y para esta jornada y todo el proceso es imprescindible contar con su implicación, así como la de la FEMP-Castilla-La Mancha”, ha asegurado Escudero. En este sentido, ha remarcado que “la administración local es la más cercana a la ciudadanía y su participación e implicación es clave”.

José Luis Escudero ha explicado que “los ayuntamientos son responsables de espacios públicos y servicios básicos como calles, aceras, parques, plazas, edificios municipales, transporte o trámites; para detectar necesidades, planificar y ejecutar políticas integrales que garanticen la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas en la vida comunitaria”. El objetivo es contar con su implicación desde la perspectiva del diseño urbano hasta la gestión diaria, asegurando que todos los recursos sean accesibles.