El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la labor de los profesionales que han consolidado la Gerencia de Urgencias y Emergencias como referente nacional

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la trayectoria de cerca de una treintena de profesionales que, en los últimos ocho años, han culminado su etapa laboral tras haber desempeñado su labor en diferentes dispositivos de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del SESCAM.



Mujeres y hombres que, tal y como ha destacado el director gerente de la GUETS, Alberto López Ballesteros, “han dedicado su vida a un servicio que es esencial para la ciudadanía y que, durante el último cuarto de siglo, ha sido sinónimo de profesionalidad, innovación y compromiso”.



López Ballesteros ha señalado que, en sus 25 años de existencia, la GUETS se ha consolidado como un referente nacional en la gestión de urgencias y emergencias. La magnitud del trabajo que realizan da una idea muy clara de su importancia ya que cada año se gestionan más de 260.000 incidentes y el centro coordinador atiende más de 1.200 llamadas diarias y moviliza alrededor de 600 recursos de urgencias móviles al día.



Detrás de todos estos datos hay más de 2.000 profesionales -médicos, enfermeras, técnicos, operadores, pilotos, personal administrativo- que trabajan con entrega, formación y una clara vocación de servicio público: 24 horas al día, 365 días al año, bajo cualquier circunstancia.



“Ellos son el motor y la esencia de este servicio y así lo constatan las encuestas de satisfacción a los usuarios”. En este sentido, ha indicado que ocho de cada diez usuarios destacan la profesionalidad del personal y nueve de cada diez se declaran satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida.



Castilla-La Mancha ha sido pionera en proyectos que hoy son referencia en España, como la implantación del Código Ictus en 2009, que transformó la atención a esta patología y el futuro Teleictus, que permitirá acercar al especialista a cualquier punto de la región; o la capacidad de los helicópteros para volar de noche o para realizar transfusiones de sangre en el ámbito extrahospitalario, un proyecto único en España desde 2014.



“Todo ello en una región con más de 79.000 kilómetros cuadrados y más de 900 municipios, donde la dispersión geográfica convierte cada actuación en un reto, pero también en una oportunidad para demostrar que la sanidad pública llega donde tiene que llegar con calidad y equidad”, ha aseverado.

Hemos creado marca

En este contexto de crecimiento y consolidación, el gerente ha recordado que la GUETS nació en 1999 con recursos modestos y con una visión clara: construir un servicio de emergencias sanitario propio y de calidad. Un cuarto de siglo después es un modelo que otras comunidades autónomas vienen a conocer.



“Hemos creado marca, hemos generado orgullo de pertenencia, y hemos demostrado que, con visión, apoyo institucional y sobre todo con profesionales comprometidos, se puede alcanzar la excelencia”, ha subrayado López Ballesteros. Ese camino, ha remarcado, se ha construido gracias a miles de profesionales que han puesto su vocación al servicio de la ciudadanía. “Por eso, el reconocimiento que realizamos a quienes se jubilan es especialmente emotivo, porque ellos han sido parte fundamental de esa transformación, ha resaltado.



A este respecto, y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha expresado su gratitud y orgullo, pero también el compromiso de seguir avanzando en innovación, formación y mejora continua, para que la GUETS siga siendo un referente nacional e internacional. Un compromiso que, ha subrayado, se mantendrá para seguir garantizando una atención urgente y emergente de calidad, cercana y adaptada a los nuevos retos sanitarios.