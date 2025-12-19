AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 20 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, con apertura transitoria de algunos claros en el oeste durante la tarde. No se descartan brumas y bancos de niebla aislados en zonas de montaña asociados al paso de nubosidad baja.

Habrá precipitaciones débiles, que barrerán la comunidad de oeste a este, siendo menos probables cuanto más al este, no afectarán a zonas llanas del cuadrante sureste. La cota de nieve oscilará entre los 1.600-1.800 metros. Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero en el tercio sureste y en descenso ligero en el resto. Las máximas en ascenso en las provincias occidentales y con pocos cambios en el resto.

Habrá heladas débiles en zonas altas de la Serranía de Cuenca y el viento flojo de componente este, girando a componente oeste durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 9 grados en Albacete, entre los 5 y los 9 en Ciudad Real, entre 4 y 8 grados en Cuenca, entre 5 y 11 grados en Guadalajara y entre 7 y 12 grados en Toledo.