Eurocaja Rural refuerza su presencia en Cantabria con una nueva oficina en Torrelavega

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en la ciudad cántabra de Torrelavega, donde ofrecerá su amplio y variado catálogo de productos y servicios adaptados a los requerimientos del tejido productivo, sector primario, Administraciones Públicas, particulares, etc., así como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, evitando restricciones en el servicio de caja y garantizando una experiencia omnicanal que combina la cercanía de la oficina física o próxima de referencia con la comodidad de los canales digitales.

La oficina está ubicada en calle José María Pereda, número 8. Con horario de apertura de 8:30 a 14:00 horas, al frente de la misma se encuentra Alberto Martín Marcos, junto a la gestora comercial Marta Ángela Carra Mazón.

Como cooperativa de crédito, Eurocaja Rural destina igualmente recursos a iniciativas sociales y asistenciales a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). En este sentido, significar al apoyo que proporciona a la asociación CanELA (Cantabria), dedicada a mejorar la vida de las personas afectadas por ELA, pues se trata de una de las asociaciones beneficiarias de la Carrera Solidaria Contra la ELA organizada por Fundación Eurocaja Rural, que se celebró el pasado 5 de octubre y que obtuvo esta última edición récord de inscripciones (más de 5.300) y recaudación (más de 103.400 euros).

Con esta apertura Eurocaja Rural eleva a 505 su red comercial en todo el territorio donde opera (Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Región de Murcia, Aragón y Andalucía), consolidando su apuesta por la generación de empleo y contribución al desarrollo económico y social. La entidad financiera supera actualmente los 500.000 clientes y los 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.