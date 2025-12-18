Aviso amarillo por nieblas persistentes en estas zonas de Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado hasta las 12:00 horas de este jueves el aviso amarillo por nieblas persistentes en el Valle del Guadiana (Ciudad Real), ya que la visibilidad no supera los 200 metros.

También se esperan brumas y nieblas matinales y al final del día en la Serranía de Guadalajara y en zonas llanas y valles.

En general, los cielos presentarán intervalos nubosos en las provincias orientales de Castilla-La Mancha por la mañana, pasando a poco nuboso por la tarde, mientras que estará poco nuboso en las provincias occidentales, con predominio de la nubosidad alta por la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas, en ascenso en Albacete y Parameras de Molina, con pocos cambios en el resto. También se producirán heladas débiles en el Sistema Ibérico.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas rondarán los 3 grados en Albacete y Cuenca, 4 en Ciudad Real, 5 en Guadalajara y 7 en Toledo, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados en Ciudad Real y Guadalajara, 13 en Albacete y Cuenca y 14 grados en Toledo.

El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente este.

