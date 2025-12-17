Tolón carga contra Simón: «es gravísimo»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Milagros Tolón, ha calificado de «gravisimo» que la consejera de Igualdad, Sara Simón, haya expresado dudas sobre el proceso de primarias en el Partido Socialista, porque «para hacer acusaciones se tienen que demostrar».

«Yo conozco perfectamente los procesos de primarias de mi partido, saben que soy de la Ejecutiva Federal, y a mí las palabras que pronunció el otro día la consejera Sara Simón me parecen muy graves, porque lanzar acusaciones sin demostrar es algo muy grave, muy grave», ha comentado Tolón a preguntas de los periodistas.

A la delegada del Gobierno le parece «gravísimo» que se lance un bulo o una acusación sin demostrar «y más en un proceso como el de las primarias del Partido Socialista, o en cualquier cosa de la vida».

Tolón no ha querido opinar sobre si Simón debería de dimitir, al ser preguntada por esta posibilidad, ni tampoco si considera que debe de seguir estando en el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque según ha apuntado: «Yo eso no lo tengo que decir, lo tiene que decir en este caso realmente quien la tiene como consejera».

Acosos sexuales

Por otra parte, preguntada sobre los casos de acosos sexuales en el PSOE que se están conociendo, Tolón ha mantenido: «Los derechos de las mujeres tiene que estar por encima de todo».

«Me siento totalmente feminista y apoyo a todas las mujeres que han sido de alguna vez que se han sido no solamente acosadas, sino que han tenido miedo y yo les animo a que denuncien, pero no solamente a que denuncien, sino también a que los demás partidos políticos abran un canal, como hemos hecho nosotros que hemos sido los pioneros, para que las mujeres de una vez por todas dejen de aguantar los acosos».

Asimismo, ha subrayado que los acosos «están en la sociedad civil» y son un problema estructural, no de un partido político «sino de una sociedad que va avanzando más hacia la igualdad».

En este sentido, Tolón ha mostrado su compromiso, como mujer y como socialista «no solamente de apoyar a estas mujeres, de animarlas a que denuncien» y ha insistido en animar a los demás partidos políticos «a que abran estos canales de control de comunicación para que esto no vuelva a ocurrir».

Tolón ha añadido: «Creo que es muy importante que las mujeres seamos valientes y además me siento profundamente orgullosa de las mujeres valientes en todos los sentidos, pero más que las que han denunciado de las mujeres valientes de mi partido que han denunciado, porque no es fácil, les puedo asegurar que no es fácil».