Photocall navideño y Cartero Real: las propuestas de Globalcaja para compartir ilusión estas fiestas

Globalcaja se sumerge en la Navidad a través de distintas iniciativas que le llevan a estar más cerca de las personas y reforzar su compromiso con el territorio.

La entidad financiera líder en Castilla-La Mancha se implica en esta celebración apoyando a entidades e instituciones que llenan nuestras ciudades de propuestas culturales, solidarias y familiares, e impulsando actividades propias que contribuyen a dinamizar esta programación navideña.

Esta Navidad, desde Globalcaja han preparado una acción muy especial para animar a la ciudadanía a compartir su ilusión. Se trata de un photocall en forma de bola de nieve, donde las personas que lo deseen podrán fotografiarse y llevarse un adorno navideño personalizado para colgar en su árbol de Navidad.

Este photocall se instalará en la sede de Globalcaja, en Albacete (c/Tesifonte Gallego, 18), y en su edificio de la calle Alarcos, en Ciudad Real, los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

El Cartero Real llega a Cuenca

Asimismo, el Cartero Real de Globalcaja, regresará a Cuenca, a partir del 29 de diciembre, para recoger los deseos de los más pequeños y hacérselos llegar a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Estará ubicado en la oficina principal que Globalcaja tiene en la Plaza de la Hispanidad.

A través de estas experiencias, la entidad quiere contribuir a mantener viva la tradición navideña y hacer partícipe a las personas de su compromiso con la sociedad. Un compromiso que lleva a Globalcaja a implicarse en otras actividades.

En este sentido, la entidad colabora en la programación cultural navideña de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, apoyando espectáculos para el público familiar como Dreaming Bubbles en Albacete; o conciertos navideños, como la III Gala de Navidad de Manos Unidas en Ciudad Real o los recitales que el Coro del Conservatorio de Cuenca ofrecerá en tres escenarios distintos.

Asimismo, destacar el tradicional Belén que Globalcaja, junto con Asprona, ofrece a la ciudadanía en el Casino Primitivo de Albacete y que cumple ya 39 años; el apoyo de la Fundación Globalcaja Cuenca a la Ruta de los Belenes de la Junta de Cofradías, y la colaboración de la entidad a pruebas deportivas como la San Silvestre de Albacete y la Carrera del Pavo, en Cuenca.

Iniciativas todas ellas con las que Globalcaja reafirma su cercanía y compromiso con las personas y con el territorio, yendo mucho más allá de lo que se espera de una entidad financiera, en unas fechas tan señaladas como las que se aproximan.