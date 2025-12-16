AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 17 de diciembre

infoCLM Send an email 16 diciembre, 2025 - 20:11
Foto de archvo: Miguel Ángel Romero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos con nubosidad baja y media hasta mediodía y nubosidad alta a partir de la tarde. Brumas matinales y vespertinas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de montaña del cuadrante suroriental, que podrán darse también en otros puntos de la Comunidad.

Precipitaciones débiles ocasionales y dispersas en Albacete durante todo el día, sin descartarse de madrugada, en puntos del Sistema Ibérico.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el cuadrante nordeste y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso generalizado, que podrá ser localmente notable en el extremo occidental de los Valles del Tajo y del Guadiana y en la Serranía de Cuenca.

Habrá heladas débiles y dispersas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Las mínimas se alcanzarán al final del día y los vientos serán flojos del nordeste, con intervalos moderados durante la primera mitad y que virarán a este durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 13 en Ciudad Real, entre 2 y 13 grados en Cuenca, entre 5 y 14 grados en Guadalajara y entre 7 y 15 grados en Toledo.

infoCLM Send an email 16 diciembre, 2025 - 20:11
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba