Sara Simón pide perdón «fue un error único y exclusivamente mío»

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido disculpas por sus declaraciones sobre el proceso de primarias de su partido de 2017 y ha afirmado que se arrepiente de haberlas hecho.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Simón ha trasladado sus «más sinceras disculpas» después de las declaraciones en las que este viernes reclamó al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que asuma responsabilidades «en primera persona» por las denuncias de acoso sexual y las actitudes machistas de varios de sus colaboradores más cercanos.

Añadió que se trata de «las personas que le estaban acompañando día a día y recorriendo España para hacer su campaña de primarias», y dijo que en el proceso de primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz y a Patxi López, «había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 ó 40 personas que no se sabía de dónde»; algo que se trasladó a los órganos internos pero sin recibir explicaciones ni ninguna contestación.

Simón ha opinado que en esas declaraciones en las que mostró su rechazo a los comportamientos machistas no debería haber hecho referencia a «momentos pasados» como las primarias de 2017 porque «no aporta nada» a la situación actual.

«Aquellos años fueron momentos difíciles en los que todos cometimos errores, yo la primera, pero siempre he sentido un gran orgullo de cómo después de aquellos momentos desgarradores supimos reconstruirnos y centrarnos en lo importante, que es trabajar por el bienestar de las personas», ha reflexionado Sara Simón, que ha asegurado que se arrepiente «profundamente de haber hecho esa referencia».

De este modo, Simón ha explicado que se arrepiente de sus palabras porque su entender, «se han desvirtuado» sus declaraciones, que creyó necesarias en ese momento, y además «porque algunos compañeros y compañeras se han sentido ofendidos por ellas».

«Para todos los que os hayas sentido ofendidos o que hayáis entendido que he cometido un error, mis más sinceras disculpas. Soy humana, y como tal, imperfecta. Sí que me gustaría aclarar que las declaraciones no son inducidas por nadie, y que si fue un error, fue un error único y exclusivamente mío», ha añadido Simón.

Asimismo, ha reclamado centrar el debate «en lo importante», que es la situación dentro de su partido y en las herramientas que se deben «poner en marcha para alejar cualquier comportamiento alejado de la ética y del respeto a las mujeres».