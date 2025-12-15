Pide a Page cesar a Simón tras el «lío que ha montado este fin de semana»

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha señalado que «si no hubo irregularidades en el PSOE de Guadalajara», el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debe cesar a la consejera de Igualdad, Sara Simón, por realizar «acusaciones falsas» y si las hubo, ha instado al mandatario regional «a llevarlas a la Justicia».

Lo que no puede hacer, ha afirmado Agudo, «es mirar hacia otro lado y tapar lo ocurrido», al tiempo que ha acusado de «grave irresponsabilidad» al Gobierno regional tras las acusaciones realizadas por la consejera de Igualdad, Sara Simón, contra agrupaciones locales del PSOE de Guadalajara por presuntas irregularidades internas.

En una rueda de prensa en Toledo ha lamentado que la consejera de Igualdad «se haya escondido» tras el «lío que ha montado este fin de semana», después de que el viernes sus declaraciones fueran noticia a nivel nacional, «de que el propio PSOE de Guadalajara desmintiera esas acusaciones y de que, horas más tarde, ella misma rectificara públicamente».

«Lo grave no es solo la acusación, sino el silencio posterior de todo el PSOE de Page en Castilla-La Mancha y más grave aún que el PSOE de Guadalajara desmienta a una consejera del propio Gobierno regional y que ésta se arrepienta después», ha señalado Agudo, quien se ha preguntado «de qué se arrepiente exactamente la consejera, si de acusar sin denunciar durante ocho años o de haber lanzado acusaciones falsas».

La secretaria general del PP-CLM ha indicado que «acusar y no denunciar es una irresponsabilidad» y ha preguntado por qué, si se conocían irregularidades, «no se acudió a la Fiscalía en los últimos ocho años» y por qué se hace ahora, ha informado el PP en nota de prensa.

Igualmente, Agudo ha mostrado su preocupación por una posible presión interna para forzar la rectificación de la consejera.

«Nos preguntamos si algún dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha ha ordenado a Sara Simón que rectifique, porque ya sabemos que al PSOE le molesta que las mujeres denuncien y hemos visto recientemente cómo se han tapado denuncias dentro del PSOE».

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha aseverado que «la consejera de Igualdad no debería seguir ni un minuto más al frente de su departamento» porque «o ha mentido y debe ser cesada, o dijo la verdad y Page debe ordenar que se denuncien los hechos ante un juzgado».

Agudo ha asegurado que se trata «de un nuevo escándalo que demuestra la descomposición del PSOE de Page en Castilla-La Mancha», por lo que «los castellanomanchegos merecen una explicación y no pueden seguir tolerando que el PSOE se dedique a tapar en lugar de limpiar».

PETICIÓN EXPRESA DE NÚÑEZ

Por otro lado, y en la misma línea, el presidente del PP, Paco Núñez, ha exigido explicaciones urgentes a García-Page «tras las contradicciones internas del PSOE de Castilla-La Mancha, después de que la consejera de Igualdad, Sara Simón, denunciara irregularidades en el partido para después retractarse».

«O hay irregularidades y deben ir al juzgado, o no las hay y Page debe cesar inmediatamente a una consejera que se habría inventado denuncias falsas, ya que lo coja por donde lo coja, es gravísimo», ha dicho.

El presidente del PP regional ha lamentado que «la secta socialista esté más preocupada de tapar escándalos que de denunciarlos», recordando los casos recientes de corrupción y acoso conocidos en el PSOE. «No se puede seguir protegiendo a quienes hacen las cosas mal solo por ser compañeros de partido».

Por último, Núñez ha calificado el 2025 como «un año perdido para Castilla-La Mancha», al tiempo que ha censurado «la falta de rumbo del Gobierno de Page, la peor sanidad del país, las listas de espera, la presión fiscal y el aumento de la pobreza». «Hoy somos una de las regiones más pobres de Europa y 4 de cada 10 niños viven en riesgo de pobreza en nuestra tierra», ha recordado.

Por ello, ha asegurado que las más de 1.100 enmiendas del PP a los Presupuestos de 2026 tienen como objetivo «corregir unas cuentas que condenan a Castilla-La Mancha a más pobreza, más impuestos y menos oportunidades», ha informado el PP en nota de prensa.