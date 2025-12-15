Menos divorcios en Castilla-La Mancha: los números en el tercer trimestre del año

El número de demandas de disolución matrimonial –separaciones, divorcios y nulidades– registradas en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre del año ha disminuido un 15,3% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En total se registraron 721 demandas de disolución. Fueron 692 demandas de divorcio –tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas– las registradas en la región entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Del total de demandas de divorcio, 489 fueron de mutuo acuerdo, lo que supone un aumento del 4,7% con respecto al mismo periodo de 2024. Mientras, 203 demandas de divorcio fueron contenciosas, un 44,2 menos interanual.

Respecto a las demandas de separación, fueron 29. De ellas, 25 fueron consensuadas, un 78,6% más que entre julio y septiembre de 2024. El resto, 4, fueron no consensuadas, un 33,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre de 2024 no se presentó ninguna demanda de nulidad en Castilla-La Mancha.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2025 se observa que en Castilla-La Mancha el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se sitúa en 34,3, por encima de la media nacional fijada en 33,8.

PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

En el tercer trimestre de 2025 se iniciaron 160 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 43,9 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior; y 113 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, con un incremento del 27 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 166 demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 37,8% más que en el mismo periodo de 2024. Han aumentado las demandas de este tipo consensuadas, con 183 procedimientos iniciados, lo que supone un 19,6% más.