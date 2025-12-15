Frenazo en la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha

La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en octubre empeora y desciende un 5,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional), hasta un total de 3.214 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 5% intermensual. A pesar de la caída, las 3.214 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Castilla -La Mancha, 3.034 se realizaron sobre viviendas libres y 180 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 666 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.548 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 5.370 operaciones sobre viviendas. Además de las 3.214 compraventas, 900 fueron herencias, 88 donaciones y 5 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.864 fincas urbanas a través de 5.407 compraventas, 1.548 herencias, 172 donaciones, 12 permutas y 1.725 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.697 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.973 herencias, 1.785 compraventas, 150 donaciones, 53 permutas y 736 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, registrando su mayor retroceso desde mayo de 2024.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5% interanual en octubre, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas.

En los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3%, hasta las 601.543 operaciones, tras subir las compraventas sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%. En todo el año 2024, el número de compraventas de viviendas fue de 640.401, con lo que 2025 acabará superando esa cifra.

SÓLO CINCO COMUNIDADES ELEVAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que más compraventas sobre viviendas se realizaron durante el décimo mes del año, con 13.813, seguida de Cataluña (11.093), Comunidad Valenciana (10.207) y Madrid (7.805).

Sólo en cinco regiones se vendieron en octubre más viviendas que en igual mes de 2024 y en doce se vendieron menos, principalmente en Madrid, donde las compraventas de vivienda bajaron un 11,7%, y Canarias y Baleares, con descensos en ambos casos del 11%. Estas tres comunidades fueron las únicas con caídas de dos dígitos.

Por contra, las cinco comunidades autónomas que presentaron los únicos aumentos en las compraventas de vivienda fueron Cantabria (+8,9%), Andalucía (+4,1%), Extremadura (+3,1%), Cataluña (+3%) y Murcia (+2,8%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS CAEN UN 4,3%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de octubre las 221.889 fincas, un 4,3% menos que en igual mes de 2024.

Por compraventa se transmitieron un 1,7% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 11,3% interanual; las transmitidas por herencia disminuyeron un 8,4%, y las operaciones por permuta subieron un 8,3%.

El 88,4% de las compraventas registradas en octubre correspondieron a fincas urbanas y el 11,6% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 59,6% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas disminuyó un 7,2% interanual y se situó en 14.976, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, bajó un 1%, hasta las 113.657.