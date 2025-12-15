El Castillo San Servando de Toledo: base para los ‘Spain Skills 2026’

Un total de 29 alumnos y alumnas se preparan en el Castillo de San Servando de Toledo para los ‘Spain Skills 2026’, que se celebrarán a lo largo del mes de febrero en Madrid. Lo ha señalado el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, en una visita que ha realizado hoy para conocer de primera mano los trabajos que están haciendo.



El encuentro ha reunido a todas las personas competidoras, tutoras y expertas para tratar los asuntos logísticos, organizativos y de preparación, además de disfrutar de formación encaminada a fomentar el trabajo en equipo y la gestión de las emociones durante la inminente competición.



En su intervención ante los participantes, el director general de Formación Profesional les ha deseado mucha suerte y, tras recordar que son “un ejemplo para toda la ciudadanía” especialmente para el alumnado, ha señalado que esos 29 alumnos y alumnas, de 19 centros educativos, participarán en 24 competiciones.



Asimismo, José Rodrigo Cerrillo se ha mostrado convencido ante los medios de comunicación de que el próximo mes de febrero se conseguirán “unos muy buenos resultados”, a la vez que ha recordado que fueron siete los premios que llegaron a la comunidad autónoma en la pasada edición.



El programa contempla actividades como talleres motivacionales, sesiones informativas, una ruta guiada por Toledo y espacios para el intercambio de experiencias. Con ello, se busca que cada participante afronte el campeonato con confianza, espíritu de equipo y compromiso.



Jose Rodrigo Cerrillo ha destacado que estas jornadas son un paso decisivo para que nuestra delegación llegue a Madrid con la mejor preparación y energía, representando con orgullo a Castilla-La Mancha en esta cita nacional.



Por último, el director general no ha querido despedirse sin agradecer el trabajo de colaboración a la Fundación Globalcaja HXXII y a L’Oréal S. A., “dos sólidos colaboradores que ayudan directa e indirectamente a engrandecer el tejido formativo regional y a acomodarlo a la realidad productiva”.