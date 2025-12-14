AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 15 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, aumentando de oeste a este a cubiertos por la tarde. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña y en el valle del Guadiana.

Por la mañana, probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental que, de madrugada, podrían ser localmente fuertes y persistentes en el sur de Albacete e ir acompañadas de tormenta. Por la tarde, precipitaciones débiles o localmente moderadas que se extenderán de oeste a este y que serán menos frecuentes e intensas en el extremo oriental.

La cota de nieve irán en descenso de 2.000 a 1.800 metros en las sierras de los sistemas Central e Ibérico y alrededor de los 1.800 en las sierras de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en la mitad norte y en descenso en la mitad sur, y las máximas en descenso en los sistemas montañosos y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos del este que girarán a sur y suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 13 grados en Albacete, entre los 6 y los 13 en Ciudad Real, entre 6 y 10 grados en Cuenca, entre 6 y 12 grados en Guadalajara y entre 7 y 14 grados en Toledo.