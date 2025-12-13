AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 14 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y con intervalos nubosos aumentando progresivamente la nubosidad de sur a norte a lo largo del día para quedar nubosos o cubiertos en toda la Comunidad.

Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña y en el extremo oriental de Albacete donde pueden ser más persistentes.

Lluvias débiles en el sur de Albacete durante la mañana que se extenderán hacia el norte y el oeste acompañadas de chubascos por la tarde siendo menos probables, frecuentes, e intensas en Toledo, Guadalajara y en la mitad occidental de Ciudad Real y que, en el sur y sureste de Albacete, pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta.

Las temperaturas seguirán con cambios ligeros predominando los descensos. Habrá heladas débiles y dispersas en cotas altas de los sistemas Central e Ibérico. Los vientos soplarán flojos y moderados del este y nordeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 12 grados en Albacete, entre los 9 y los 15 en Ciudad Real, entre 4 y 14 grados en Cuenca, entre 3 y 14 grados en Guadalajara y entre 9 y 16 grados en Toledo.