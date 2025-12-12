AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 13 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde, más abundantes en la mitad norte.

Se esperan brumas y probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en las zonas de montaña, más frecuentes y extensas en los sistemas Central e Ibérico y se prevén también precipitaciones débiles en Albacete.

Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros en Guadalajara e irán en aumento en el resto de la Comunidad Autónoma. Por su parte, las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad occidental y en descenso en la oriental, más acusado en el sistema Ibérico. Se esperan heladas débiles y dispersas en los sistemas Central e Ibérico y en la Alcarria de Guadalajara.

Los vientos soplarán flojos y moderados del este y nordeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 13 grados en Albacete, entre los 9 y los 15 en Ciudad Real, entre 3 y 14 grados en Cuenca, entre 4 y 14 grados en Guadalajara y entre 8 y 16 grados en Toledo.