AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 12 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha nuboso o cubierto con predominio de las nubes altas de madrugada y de nubes bajas en el cuadrante sureste con brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser extensas y localmente persistentes en el suroeste de Albacete y extenderse a La Mancha toledana y zonas aledañas de Ciudad Real.

Lluvias débiles y chubascos en el tercio oeste que por la tarde pueden darse en las Sierras de Albacete. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ascenso local en Albacete. Las máximas irán en descenso, generalmente ligero en el tercio oeste y en sureste; sin cambios en el resto.

El viento soplará flojo variable tendiendo por la mañana a componente este con intervalos moderados en La Mancha.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados en Albacete, entre los 3 y los 13 en Ciudad Real, entre 1 y 13 grados en Cuenca, entre 3 y 14 grados en Guadalajara y entre 6 y 14 grados en Toledo.