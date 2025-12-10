Previsión meteorológica para este jueves, 11 de diciembre, en Castilla-La Mancha: jornada de nieblas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado en todas las zonas a mediodía.

Brumas dispersas y bancos de niebla que pueden darse en los valles del Tajo y Guadiana, en gran parte de La Mancha y en el extremo sureste albaceteño.

Las temperaturas mínimas irán en descenso que será ligero o sin cambios en Cuenca y este de Albacete, y las temperaturas máximas en descenso en el extremo sureste y en ascenso en el resto que será ligero o sin cambios en el sur de Cuenca y en puntos de Albacete. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente este por la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados en Albacete, entre los 3 y los 14 en Ciudad Real, entre 3 y 14 grados en Cuenca, entre 3 y 14 grados en Guadalajara y entre 3 y 15 grados en Toledo.