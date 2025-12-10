Eurocaja Rural crece más del 71% en la concesión de hipotecas en los nueve primeros meses del año

Eurocaja Rural ha experimentado un crecimiento «muy significativo» en la concesión de hipotecas durante los nueve primeros meses del año, que alcanza más del 71%, triplicando el crecimiento del sector. Así lo certifican los datos relativos tanto al número de operaciones concedidas como al volumen de financiación.

En lo que respecta a los datos en algunos de los territorios donde opera, la cooperativa de crédito ha subrayado en nota de prensa el incremento experimentado en la Comunidad Valenciana, con una subida del 99% en el importe de operaciones concedidas, o en la Comunidad de Madrid, con un aumento del 83%, frente a un incremento sectorial del 34% y del 31% respectivamente.

En Castilla y León, la tónica es similar con unos incrementos del 65% en el número de operaciones concedidas y más del 76% en importes otorgados. Mientras, en Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural ha concedido durante 2025 el 18,2% del total de hipotecas de la región (más de 502 millones de euros por parte de Eurocaja Rural, un 78,2% más que en el mismo periodo del año anterior).

Las características que proporciona Eurocaja Rural respecto a estos productos o la flexibilidad y adaptación de los mismos a los clientes que lo solicitan son algunas de las razones que refrendan este incremento.

A este respecto, resaltar el asesoramiento personalizado que proporciona la entidad para dar respuestas a los clientes (se estudia cada caso de forma específica para procurar las mejores condiciones posibles) y la agilidad en la tramitación de estas operaciones.

También conviene significar en la notable evolución experimentada y el incremento de la cuota de mercado en esta área la variedad del catálogo de productos hipotecarios que ofrece Eurocaja Rural (productos tanto a tipo fijo, como variable o tipo mixto que combina ambos tipos de interés durante la vida del préstamo) y el potente incremento en la implantación de su modelo de negocio cooperativo, avalado por la apertura de oficinas en ubicaciones estratégicas de la geografía española y reforzando su compromiso con la presencia en zonas rurales.