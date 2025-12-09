Previsión meteorológica para este miércoles, 10 de diciembre, en Castilla-La Mancha: caída de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, sin descartar brumas y algún banco de niebla disperso, matinales y vespertinas.

Probables lluvias débiles y chubascos en la mitad occidental y en Guadalajara durante la primera mitad del día, que serán menos probables cuanto más al sureste y tendiendo a remitir al final del día.

Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad occidental y la Alcarria de Guadalajara y ligero ascenso en el resto; máximas en descenso generalizado, que podrá ser notable en Ciudad Real y localmente notable en Toledo.

El viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados en Albacete, entre los 6 y los 10 en Ciudad Real, entre 5 y 11 grados en Cuenca, entre 7 y 12 grados en Guadalajara y entre 7 y 13 grados en Toledo.