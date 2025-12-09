La huelga de médicos puede suponer hasta nueve días teóricos sin actividad habitual en algunos centros de Castilla-La Mancha; los detalles

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha constituido con motivo de la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz un Comité de Seguimiento destinado a monitorizar el desarrollo de esta convocatoria y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para preservar la atención sanitaria esencial.

Este órgano, que está integrado por el Consejo de Dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), tiene como objetivo principal supervisar en tiempo real la situación en todos los centros sanitarios de la región, verificar que se respetan los servicios mínimos y se garantiza la necesaria continuidad asistencial, y asegurar, al mismo tiempo, el derecho fundamental de huelga de los profesionales, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Comité analizará de manera continua la actividad asistencial durante los días de convocatoria, especialmente teniendo en cuenta la singularidad de esta huelga, que afecta al colectivo médico y se extiende durante cuatro días consecutivos, enlazados con un fin de semana previo y otro posterior.

Esta «prolongada ausencia de actividad ordinaria», que puede suponer hasta nueve días teóricos sin actividad habitual en algunos centros, «exige una vigilancia especial para evitar situaciones que puedan comprometer la evolución clínica de los pacientes o provocar tensiones asistenciales evitables», considera la autoridad sanitaria.

Tal como recoge la resolución de servicios mínimos, la finalidad es garantizar la atención sanitaria inaplazable, «evitar la saturación de centros o servicios derivada de la falta de rotación asistencial y asegurar que la ciudadanía reciba los cuidados esenciales, aún en un contexto de menor actividad».

Una cosa es que aumenten los tiempos de espera, algo inherente al ejercicio legítimo del derecho de huelga, y otra diferente es que no pueda prestarse atención cuando los recursos asistenciales indispensables no están disponibles.