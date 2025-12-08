Los castillos de Cuenca: guardianes de piedra que narran siglos de historia

Dispersos entre sierras, hoces y llanuras, los castillos de Cuenca son mucho más que vestigios de piedra: son memoria visible de siglos de historia. Así, cada fortaleza vigila silenciosamente los valles, pero también hacen la función de guardianes de la historia y del patrimonio de una provincia que cuenta con numerosas ventanas al pasado, tales como sus castillos.

En la provincia de Cuenca podemos encontrar desde aquellos emblemáticos y conocidos castillos como el de Belmonte o el de Alarcón, hasta otros como el de Garcimuñoz, de Cañete o de Acuña, que suponen una oportunidad única para disfrutar y entender la historia de una provincia que atesora numerosos castillos y fortalezas medievales.

Ruta por los castillos de la provincia de Cuenca

El Castillo de Acuña aúna parte de la cultura romana, árabe y cristiana, que han dejado una profunda huella en este lugar. Así, se puede apreciar una fortaleza que formó parte antiguamente de una línea defensiva cristiana. El uso de la misma se atribuye a Álvar Fáñez, lugarteniente de El Cid, aunque la única noticia documentada es la pertenencia a Lope Vázquez de Acuña, primer duque de Huete. Además, también se puede visitar la Ermita de la Virgen de la Cuesta.

Hablar del Castillo de Alarcón es hablar de una auténtica fortaleza medieval icónica en la provincia de Cuenca. Su fundación se atribuye al rey Alfonso VIII en el siglo XII, aunque posteriormente pasó a manos del Infante Don Juan Manuel y del Marqués de Villena. De este castillo, que bien podría protagonizar una postal, destaca la Torre del Homenaje. Además, durante la primavera tienen lugar las Jornadas de Recreación Histórica del Castillo, que permiten disfrutar de una experiencia en primera persona entre guerreros, señores y campesinos.

Historia, arte y legado en la provincia de Cuenca

El Castillo de Belmonte es otra de las construcciones icónicas de la provincia de Cuenca. Además, está restaurado y convertido en museo, lo que permite celebrar eventos y visitarlo en profundidad. El castillo está unido a las murallas que descienden hasta Belmonte, y en su interior se conservan desde habitaciones hasta la capilla y diversas galerías, por lo que se puede apreciar con detalle este espacio único, que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de España. Como curiosidad, la fortaleza medieval data de 1465 y perteneció a Eugenia de Montijo, quien se convirtió en emperatriz de Francia al casarse con Napoleón III. Por ello, algunas reformas se pueden vincular a las corrientes artísticas de Francia de aquella época.

Las fortalezas que conquistaron Cuenca: belleza, historia y leyendas entre sus murallas

En esta ruta histórica por los castillos conquenses no puede faltar el de Garcimuñoz, todo un emblema de la provincia, que cuenta con un particular estilo gótico. Visitar el Castillo de Garcimuñoz se puede asemejar a un viaje en el tiempo, cuando Garcimuñoz, su primer dueño, acompañaba al rey Alfonso VIII en su conquista de Cuenca. En su interior alberga la iglesia de San Juan Bautista.

Uno de los castillos de más envergadura de la provincia de Cuenca es el de Cañete, que se caracteriza por grandes dimensiones. Esta fortaleza islámica está datada en el siglo X, y pensada para construir sobre ella una ciudad militar. En sus ruinas se encuentran varios recintos sucesivos con distintos usos: desde refugio de la población a uso residencial o de almacenamiento.

Recorrer los castillos de la provincia de Cuenca es mucho más que admirar sus imponentes fortalezas o sus altas torres, es viajar en el tiempo hacia una Cuenca medieval, donde la historia sigue respirando entre piedras centenarias, entre las que han convivido diferentes culturas, épocas y protagonistas. Así, los castillos de la provincia no pertenecen únicamente al pasado, sino a un presente que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos.