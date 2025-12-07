El Gobierno de Castilla-La Mancha pide en Europa inversión, recursos y normativa que garanticen la accesibilidad universal en las regiones

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide a las instituciones europeas inversión, recursos y normativa que garanticen la accesibilidad universal aplicada a la realidad de las regiones. Así lo ha explicado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, durante la agenda que está desarrollando, junto a representantes del Tercer Sector de la región, en Bruselas para trasladar el compromiso de Gobierno regional con la accesibilidad universal a las instituciones europeas y trasladar las demandas del sector a la Comisión Europea.

Junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, Escudero ha valorado el enriquecedor trabajo que se está desarrollado estos días. El objetivo es nutrir la futura de Ley de Accesibilidad Universal de la normativa europea y hacer lo mismo con plan director que se está trabajando desde el comisionado dependiente de la vicepresidencia segunda.

“Hemos podido hablar de la importancia de que los fondos de cohesión sirvan realmente para luchar contra pobreza y la exclusión social, la discapacidad y la ruralidad y de la importancia que tiene el impulso social en la generación empleo, de cohesión y vertebración del territorio”, ha señalado Escudero. Además, ha explicado que también han tratado cómo aportar un apoyo de calidad real a las personas con discapacidad y a sus cuidadores en el lugar de trabajo y en la comunidad.

Desde Bruselas, el comisionado para la Accesibilidad ha señalado que también han podido trasladar la importancia de garantizar el acceso a una vivienda asequible para luchar contra la exclusión residencial y la pobreza energética a la que se ven expuestas en ocasiones de las personas con discapacidad.

Por último, también han abordado la importancia de asegurar la accesibilidad de las personas mayores atendiendo al envejecimiento de manera integral y la soledad no deseada; así como la necesidad de impulsar la solidaridad intergeneracional.

La delegación que, junto al comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, se ha trasladado a Bruselas por parte del Tercer Sector está integrada por representantes de la Mesa del Tercer Sector de la región, EAPN CLM, ONCE, la coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, CERMI CLM, la Plataforma de Voluntariado de Castilla-La Mancha, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la región y ACESCAM.