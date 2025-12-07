Castilla-La Mancha reconocida en unos premios por su proyecto de humanización

Esta semana se ha celebrado la XI edición de los Premios SomosPacientes, unos galardones que reconocen tanto el esfuerzo, como la dedicación y la imaginación que las asociaciones de pacientes y otras organizaciones, del ámbito público y privado, emplean a lo largo del año para ofrecer asistencia y servicios a los pacientes, sus familiares y cuidadores.

La directora general de Humanización y Asistencia Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín, ha recogido el premio en la categoría ‘Sociedad – Iniciativa de fomento de la participación del paciente en el sistema sociosanitario’, por el proyecto ‘Mapeo colectivo de retos y proyectos de humanización’ de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Foto: Premios Somos Pacientes/ JCCM

“Este proyecto continúa vivo y activo, alimentando los planes de intervención de nuestras organizaciones y generando colaboraciones duraderas entre una diversidad amplia de agentes que participaron con entusiasmo y compromiso”, ha destacado Marín.

El proyecto, enmarcado en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha, involucró directamente a más de 150 personas y ha impactado en más de 700 participantes indirectos, entre profesionales de 17 gerencias, 14 procesos internos y 25 entidades externas, tales como asociaciones de pacientes, universidades, administraciones públicas, entidades sociales y sector privado.

“Gracias a esta pluralidad y al trabajo colaborativo, se identificaron 60 proyectos concretos que responden a necesidades reales y sirven como guía para orientar la acción de las gerencias, respaldado desde la Oficina de Coordinación Regional de Humanización”, afirmó Marín.

Uno de los elementos diferenciales de la iniciativa ha sido el trabajo de campo colaborativo, que ha permitido recoger información de primera mano a través de encuestas, entrevistas, grupos focales y talleres participativos.

Destaca especialmente la encuesta realizada a 300 niños y jóvenes, integrando su visión y necesidades en el proceso de diagnóstico y diseño de soluciones. En total, más de 700 personas han participado de forma directa o indirecta en las distintas fases del proyecto.

El Mapeo Colectivo ha fortalecido la cohesión social, la corresponsabilidad y el sentido de comunidad en el sistema sanitario regional. “Invitamos a todas y todos a continuar trabajando de forma colaborativa, porque frente a los grandes retos y desafíos, no hay nada mejor que ir acompañados y saber que juntos se recupera la confianza para hacer frente a lo que esté por llegar”, ha afirmado Marín, para concluir que “consolidamos así un proyecto vivo, basado en la colaboración y el compromiso colectivo para una sanidad más humana, accesible y respetuosa”.