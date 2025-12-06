Municipios de Castilla-La Mancha reivindican la vigencia de la Constitución con actos institucionales de homenaje

Distintos municipios de Castilla-La Mancha han conmemorado este sábado la aprobación de la Constitución de 1978 con actos institucionales en los que han reivindicado la vigencia de la Carta Magna, haciendo especialmente alusión a algunos derechos fundamentales y principios rectores recogidos en la misma.

En Talavera de la Reina, el conjunto escultórico alegórico de la Constitución ubicado en el Paseo del Prado ha sido el escenario del acto institucional, que, encabezado por el alcalde, José Julián Gregorio, ha homenajeado al Día de la Constitución con la participación de representantes de los grupos políticos municipales, así como agentes de la vida civil y el clero.

Durante el acto, Gregorio ha asegurado que continuará «defendiendo a nuestra Carta Magna, y los derechos y los deberes de todos los españoles, porque nuestra Constitución sigue garantizando la igualdad de oportunidades entre españoles y entre las comunidades autónomas, y sobre todo, defiende la división de poderes que hace un país sea democrático».

El primer edil talaverano ha apuntado que la voluntad de entendimiento en 1978 quedó plasmada en un marco de libertad, justicia, igualdad y pluralismo; principios sobre los que se fundamenta y que también protege nuestra Constitución.

El alcalde ha agradecido a todos los talaveranos que se han acercado a los Jardines del Prado a homenajear a la Constitución, dando un ejemplo de unidad, «la misma unidad que le solicito a todas las administraciones, para que miren con buenos ojos a esta ciudad, que la rescaten del olvido y cumplan con los compromisos que han adquirido con todos los talaveranos y no sólo con este acalde».

En Toledo, el Día de la Constitución se ha celebrado con una lectura pública de artículos de la norma fundamental del estado, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘El Ciudadano’, en la Plaza de Zocodover.

El acto ha contado con la asistencia del concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juan José Alcalde, así como los ediles del Grupo Municipal Socialista Carlos Vega y Alicia Escalante.

Tras la lectura popular de artículos, la banda ‘Vaya Movida’ ha interpretado éxitos de las décadas de 1980 y 1990, mientras los asistentes tenían ocasión de disfrutar de unas migas ‘constitucionales’.

Almagro pone en valor ‘La Constitución más longeva’

Almagro ha conmemorado la Constitución española con un acto institucional celebrado en el Ejido de Calatrava, con la presencia de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Corporación municipal y a vecinos del municipio.

La ceremonia ha comenzado con la lectura de los artículos 14, 9.2, 47, 45, 43 y 128 de la Constitución de 1978, de la mano de la reina y damas de las Fiestas, quienes subrayaron los principios democráticos y los derechos fundamentales que recoge nuestra Carta Magna.

A continuación, el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha pronunciado el discurso institucional en el que destacó el valor histórico, democrático y social de la Carta Magna.

Ureña ha recordado que «el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español votó sí, con una mayoría abrumadora, al proyecto de Constitución. Tras ese sí colectivo, España dio el paso necesario para consolidar la democracia de la que hoy disfrutamos».

El regidor ha subrayado que la Constitución de 1978 es ya «la más longeva de nuestra historia», y señaló que su aniversario es siempre motivo de celebración.