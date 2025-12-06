Importante ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha al teatro aficionado

El Gobierno regional concederá una ayuda a la Federación de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha de 30.000 euros a través de la convocatoria de 2025 de Áreas Rurales.

Así lo ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en el acto de clausura de la Muestra de Teatro Aficionado de Castilla La Mancha 2025, que ha tenido lugar en el Teatro ‘Emilio Gavira’ Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En su intervención ante los medios, Carmen Teresa Olmedo ha matizado que la ayuda será oficial después de la publicación de la resolución provisional de Áreas no Urbanas en próximas fechas, e irá dirigida en concreto a la propuesta ‘Aficiona-T’, presentada por dicha Federación.

Además, la viceconsejera ha explicado que la celebración de la Muestra de Teatro Aficionado de Castilla La Mancha 2025 ha sido posible gracias a una ayuda del Gobierno de Emiliano García-Page superior a los 18.000 euros.

Carmen Teresa Olmedo también se ha felicitado de participar en el evento, el cuál ha definido como ejemplar, por llevar el teatro por todos los lugares o por servir de puerta de acceso a tantos y tantos aficionados que alguna vez han soñado con subirse a las tablas.

La muestra de Teatro Aficionado ha reunido del 4 de octubre al 5 de diciembre a los grupos de teatro aficionado de la región, con montajes de gran calidad, seleccionados por un jurado experto en teatro amateur.

El certamen ha contado con el patrocinio de la Junta y la colaboración de los ayuntamientos que han acogido las representaciones. En total han sido 16 funciones en doce localidades de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, con precios cuya recaudación se destinará a asociaciones locales con fines sociales.