El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha anima a superar el «clima de división» política y celebrar los logros de la Constitución

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado a las fuerzas políticas que busquen «un punto de encuentro» para celebrar los logros de la Constitución Española en un 47º aniversario que llega en su contexto nacional marcado «por la división».

Así, ha demandado que se celebre «el mayor periodo de libertad, igualdad y bienestar» de nuestro país, ha reivindicado que en 1978 «llegó hasta donde podía llegar» y que quienes defiendan avances o retrocesos en su contenido lo hagan, al menos, con «un clima de consenso».

Así lo ha expresado el presidente de las Cortes Regionales durante una atención a medios antes de asistir al primero de los tres pases de la visita teatralizada al parlamento, en las que está previsto que pase más de un centenar de personas a lo largo de la jornada, una de las actividades de la programación con la que la institución está celebrando el Día de la Constitución, y que incluye la iluminación de la fachada de San Gil con la bandera de España, esta noche y mañana domingo, según han informado las Cortes por nota de prensa.

«La Constitución se está celebrando este año a nivel nacional en un clima de división», ha lamentado Bellido, quien responsabiliza de esta situación «desde hace años a los partidos radicales de ultraderecha y ultraizquierda, que se han empeñado en fracturar y en denostar el texto constitucional que nos ha traído la mejor España».

En este sentido, ha admitido como «legítimo» que haya fuerzas que consideren que «hay que ir más allá o que se recorte, mengüe o congele la Constitución», pero ha reclamado que se discuta en «un clima de negociación y de consenso que hoy no se da porque ni los partidos independientes ni el radicalismo de la ultraizquierda y de la ultraderecha están por ayudar».

En el marco de este 47 aniversario de la Carta Magna y del reciente medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco, el presidente de las Cortes regionales ha defendido que «aunque para algunos no haya sido suficiente y para otros haya ido demasiado lejos, la Constitución llegó hasta donde podía llegar para que quienes venían de gobernar en la dictadura cediesen y quienes venían de la opresión, el exilio y la clandestinidad pudiesen alcanzar su anhelo de libertad y de democracia».

Bellido ha insistido además en que «jamás hemos tenido en nuestro país tanto tiempo de libertad, de igualdad, avances en solidaridad y tantas personas viviendo bien» y por eso hace un llamamiento para celebrar este aniversario, que «los partidos se dejen de de radicalidades y busquen un punto de encuentro».

Por último, ha señalado la conveniencia de que las Cortes Regionales estén desplegando su programación -ampliada con novedades- para este 47º aniversario al asegurar que contribuyen a remarcar «una identidad regional que es complementaria con la identidad nacional, porque nos sentimos profundamente españoles y Castilla-La Mancha es parte de España, la vertebra y contribuye a hacer una España mejor».

La historia ‘revive’ en San Gil Como novedad de la programación de este año, las Cortes de Castilla-La Mancha han convertido las ya habituales jornadas de puertas abiertas del 6 de diciembre en una visita teatralizada, en la que el recorrido guiado lo han llevado a cabo personajes de época de la Asociación Cultural Laboratorio Teatral Tespis, con escenas dramatizadas en diferentes puntos del parlamento que hacen guiños a episodios del pasado del edificio, que originariamente fue convento franciscano, pero que ha tenido usos tan diversos como cárcel o parque de bomberos.

La propuesta escénica, creada y dirigida por el dramaturgo Paco Pepe Martínez, se ha planteado como un recorrido «a contraluz» por el edificio: el público ha ingresado en el parlamento por el Edificio de Grupos, una zona donde se documentaron restos arqueológicos, y ha avanzado hacia el pasado del convento y de sus distintas vidas sin perder de vista nociones sobre parlamentarismo.

«Hemos querido que quien entra por primera vez en las Cortes no sólo vea un edificio, sino que sienta que está en un lugar con muchas capas: históricas, políticas y emocionales, y que salga con ganas de volver, de seguir preguntando», explica el dramaturgo.

Eva Romero, Maica Sastre y David Ovejero han interpretado a los diferentes personajes a lo largo del itinerario y Leyre Martínez ha ejercido como profesora encargada de guiar el recorrido.

El guion se ha apoyado en una base histórica reconocible con episodios como la desamortización de Mendizábal, el uso del edificio como prisión o las leyendas vinculadas al Tajo y al casco histórico de Toledo.

No se ha tratado tanto de una lección académica, sino de un relato accesible, con humor y juego escénico, que ha tenido también referencia directa al Día de la Constitución Española y su marco para el nacimiento de la comunidad autónoma.

La Asociación Cultural Laboratorio Teatral Tespis inició su andadura en Toledo en abril del año 2000 y desde entonces ha desarrollado rutas teatralizadas por la ciudad, ha participado en programas culturales de administraciones públicas y entidades privadas y ha puesto en marcha talleres de doblaje, cineclub y actividades formativas vinculadas a las artes escénicas y audiovisuales, utilizando el teatro como herramienta de mediación cultural, educación y difusión del patrimonio de Toledo y otros puntos de Castilla-La Mancha.

Más actividades por la Constitución

La programación de las Cortes Regionales con motivo del Día de la Constitución contó el miércoles con el acto institucional en el Salón de Plenos, con discursos de Bellido y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y un izado de banderas oficiales en el patio a cargo de tres personas con discapacidad, al coincidir en esta ocasión con el Día Internacional de la Discapacidad.

Tras las visitas teatralizadas de este sábado, ahora la programación especial continúa con iluminación especial de la fachada principal del parlamento con una imagen en movimiento de la bandera de España, visible desde el patio, pero también desde diferentes panorámicas de la ciudad de Toledo.

Este gesto simbólico ya se pudo ver anoche y se repetirá este mismo sábado 6 y mañana domingo 7.

Además, hasta el martes 16 puede visitarse en la planta noble del parlamento la exposición ‘Momentos icónicos de Castilla-La Mancha’, una muestra de 40 fotografías con la que la Agencia Efe celebra sus 40 años de trayectoria en la comunidad autónoma ofreciendo una exquisita selección de su amplia fototeca.

La visita puede hacerse de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 horas y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.