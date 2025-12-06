El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca el papel esencial de los CEEIs en el impulso a los proyectos emprendedores con carácter innovador

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remarcado el papel esencial de los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) en el impulso a los proyectos emprendedores con carácter innovador en la región.

Así lo ha señalado el director general de Empresas del Ejecutivo autonómico, Santiago Baeza, en la reunión que ha mantenido con los directores generales de estos centros, donde ha reafirmado la relevancia de estas entidades en el desarrollo económico y en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor e innovador castellanomanchego.

En el encuentro han participado los cuatro directores de los CEEIs de Castilla-La Mancha: el director del CEEI de Ciudad Real, Jose María Cabanes; el director del CEEI de Albacete, Ángel Prieto; el director del CEEI de Guadalajara; Javier Arriola; y el director del CEEI de Talavera de la Reina, Joaquín Echevarría. Baeza agradeció el compromiso de todos ellos y destacó la coordinación entre los centros como una de las claves para impulsar políticas eficaces de apoyo al emprendimiento.

Durante la reunión, se pusieron de manifiesto los principales logros alcanzados en los últimos meses, que reflejan el impacto real del trabajo de los CEEIs en Castilla-La Mancha: 1.013 atenciones prestadas a startups, emprendedores y pymes; 159 empresas alojadas y gestionadas en los viveros de los cuatro centros; 19,36 millones de euros en financiación asesorada o estudiada para proyectos emprendedores; 469 empresas apoyadas en su proceso de creación; o 5.065 participantes en actividades formativas, talleres y acciones de dinamización empresarial.

Durante la reunión, Baeza resaltó que los CEEIs de Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Talavera de la Reina constituyen un motor esencial para la modernización del tejido productivo, ya que combinan asesoramiento especializado, acompañamiento a emprendedores y apoyo a empresas que apuestan por la innovación desde su fase inicial.

El director general ha señalado que su labor está alineada con los objetivos estratégicos del Gobierno regional para impulsar un crecimiento económico sostenible, competitivo y abierto a la internacionalización.

Baeza ha recordado que los CEEIs desempeñan un papel clave en la generación de empresas innovadoras, facilitando la consolidación de proyectos emprendedores, promoviendo la cultura de la innovación en compañías ya establecidas y fomentando el emprendimiento juvenil y talento juvenil, a través de sus asesoramientos privados, formaciones, y sus programas de aceleración, ofreciendo vías alternativas de financiación a través del impulso de foros de financiación, iniciativas de Open Innovation y contacto con agentes de financiación y/o inversores privados.

“Son espacios donde las ideas encuentran acompañamiento real para convertirse en proyectos sólidos, capaces de competir en un entorno cada vez más globalizado”, ha afirmado el director general.

En la reunión también se abordó el avance de la nueva orden regional de ayudas al emprendimiento innovador, actualmente activa, que refuerza el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a las iniciativas empresariales de base tecnológica.

Baeza además ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los CEEIs de la región como aliados fundamentales para seguir construyendo un entorno favorable al emprendimiento, capaz de atraer talento y generar nuevas oportunidades para toda la región.