El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución en Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de la Constitución poniendo en valor el papel de las comunidades autónomas en la consolidación y el blindaje del Estado de Bienestar, del mismo modo que se ha ensalzado a la ‘ley de leyes’ como el marco de convivencia de los españoles, por excelencia, así como el instrumento que defiende y promulga valores como la igualdad, la justicia y recoge los derechos y libertades de la ciudadanía.
Así se ha expuesto durante el acto institucional, para conmemorar el 47º Aniversario de la Carta Magna, que se ha celebrado en Guadalajara y al que han asistido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa. Junto a ellos también han estado los representantes de las cuatro administraciones organizadoras del acto: la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, anfitriona en esta edición; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos; el presidente de la Diputación José Luis Vega; y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; además de otros representantes del ámbito político, social, cultural, económico, empresarial o académico.
Eusebio Robles se ha referido al buen clima de estabilidad política e institucional y el escenario de entendimiento que se vive en Castilla-La Mancha, fruto del diálogo y los acuerdos, al tiempo que lo ha relacionado con la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que actualmente está en proceso de tramitación, y que servirá para reforzar las conquistas sociales que apuntalan el Estado de Bienestar en esta comunidad.
En la misma línea, el viceconsejero ha expresado la importancia de fomentar valores como la redistribución, la solidaridad y el hermanamiento entre territorios en el conjunto del país, destacando la unidad de todos y garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a unos servicios públicos de calidad de todas las personas; con independencia de circunstancias sociales, económicas o geográficas.
Igualmente, se ha recordado la coincidencia en este año con los 50 años del inicio de la Transición en España, donde imperaron máximas como el diálogo democrático y el espíritu constitucional que derivaron en la aprobación del texto constitucional y que requiere de un “compromiso constante” para seguir avanzando.