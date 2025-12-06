El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución en Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de la Constitución poniendo en valor el papel de las comunidades autónomas en la consolidación y el blindaje del Estado de Bienestar, del mismo modo que se ha ensalzado a la ‘ley de leyes’ como el marco de convivencia de los españoles, por excelencia, así como el instrumento que defiende y promulga valores como la igualdad, la justicia y recoge los derechos y libertades de la ciudadanía.



Así se ha expuesto durante el acto institucional, para conmemorar el 47º Aniversario de la Carta Magna, que se ha celebrado en Guadalajara y al que han asistido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa. Junto a ellos también han estado los representantes de las cuatro administraciones organizadoras del acto: la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, anfitriona en esta edición; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos; el presidente de la Diputación José Luis Vega; y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; además de otros representantes del ámbito político, social, cultural, económico, empresarial o académico.

Foto: Acto del Día de la Constitución/ JCCM

Eusebio Robles se ha referido al buen clima de estabilidad política e institucional y el escenario de entendimiento que se vive en Castilla-La Mancha, fruto del diálogo y los acuerdos, al tiempo que lo ha relacionado con la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que actualmente está en proceso de tramitación, y que servirá para reforzar las conquistas sociales que apuntalan el Estado de Bienestar en esta comunidad.

Foto: Acto del Día de la Constitución/ JCCM

En la misma línea, el viceconsejero ha expresado la importancia de fomentar valores como la redistribución, la solidaridad y el hermanamiento entre territorios en el conjunto del país, destacando la unidad de todos y garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a unos servicios públicos de calidad de todas las personas; con independencia de circunstancias sociales, económicas o geográficas.

Foto: Acto del Día de la Constitución/ JCCM

Igualmente, se ha recordado la coincidencia en este año con los 50 años del inicio de la Transición en España, donde imperaron máximas como el diálogo democrático y el espíritu constitucional que derivaron en la aprobación del texto constitucional y que requiere de un “compromiso constante” para seguir avanzando.