Castilla-La Mancha, entre las comunidades autónomas menos afectadas laboralmente por la Inteligencia Artificial; una provincia llama la atención

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede transformar entre el 18% y el 22% del total de los empleos en el mercado laboral español, dependiendo de la provincia concreta, según un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El informe confirma que la exposición a la IA está vinculada a patrones productivos consolidados. Por ejemplo, el corredor centro-mediterráneo (Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga), junto con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registra los niveles más altos debido al protagonismo del comercio, los servicios avanzados, la educación, la sanidad y el sector de la información. Por el contrario, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón muestran una exposición por debajo de la media nacional.

La investigación, basada en datos del INE, indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, al mantenerse estable en los años analizados (2021 y 2022).

Los lugares con mayor incidencia de la IA en el empleo son Madrid y Barcelona, donde la exposición supera el 21,5%. En el extremo opuesto se sitúan Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5% y el 18,5%, recoge la UPV en un comunicado.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas, dado que las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, mientras que las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

Brecha de Género

El estudio subraya una brecha de género «clara»: el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino y se llega a superar este margen en territorios muy terciarizados.

Además, las mujeres se concentran en sectores con mayor aplicabilidad de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales) y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria y Málaga, que alcanzan o superan el 21,5%. En el caso de los hombres, la exposición es menor. En provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21%, mientras que en la España interior baja al 16,5-18%, debido al peso de la industria y la construcción.

El informe, elaborado por los investigadores Antoni Mestre, Xavier Naya, Manoli Albert y Vicente Pelechano del Instituto VRAIN de la UPV, ha sido presentado a representantes sindicales del Consejo Económico y Social de España (CES), la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Lola Navarro, en su condición de agente social de referencia en materia laboral, a los senadores en las Cortes Generales de España, Rocío Briones, y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El equipo de VRAIN destaca que esta radiografía del impacto de la IA permite anticipar desigualdades territoriales y de género, orientar programas de recualificación y apoyar políticas de transición justa.

Antoni Mestre ha destacado que en un momento en el que España «está desplegando estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial, como la Estrategia Nacional de IA (ENIA) o el Perte de la Nueva Economía de la Lengua o planes de digitalización, contar con este análisis es necesario para asegurar una transición justa».

«La IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades, si no se anticipan sus efectos de manera integral», ha resaltado.