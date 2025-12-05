Previsión meteorológica para este sábado, 6 de diciembre en Castilla-La Mancha: nieblas vespertinas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros durante la tarde, sobre todo en zonas llanas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas, sobre todo en zonas de montaña, que serán densas, extensas y persistentes en Guadalajara y Serranía de Cuenca.

Probabilidad de precipitaciones débiles durante la mañana en las zonas de montaña que se pueden extender, dispersas y ocasionales, al resto del territorio.

Temperaturas en aumento, con mínimas que se esperan al final del día, excepto en Guadalajara. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste, girando al final a sur en la mitad occidental.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados en Albacete, entre los 7 y los 13 en Ciudad Real, entre 4 y 11 grados en Cuenca, entre 5 y 11 grados en Guadalajara y entre 7 y 14 grados en Toledo.