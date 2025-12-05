Las Cortes de Castilla-La Mancha lucirán así este fin de semana 

Las Cortes de Castilla-La Mancha iluminan on la bandera de España este fin de semana la fachada principal de su sede en el antiguo Convento de San Gil de Toledo para celebrar el aniversario de la Constitución Española, este 6 de diciembre.

De este modo, una imagen en movimiento de la enseña nacional será visible desde diferentes puntos de la ciudad, en un gesto de adhesión a la Carta Magna y sus valores que se lleva a cabo cada año por estas fechas desde que Pablo Bellido preside la institución, ha informado el Parlamento castellanonamchego en nota de prensa.

Esta actividad, las noches de hoy viernes, mañana sábado y el domingo, forma parte de la programación de las Cortes Regionales para esta conmemoración, que ya contó el miércoles con un acto institucional y que sigue el sábado con visitas guiadas teatralizadas al parlamento, con tres pases: los dos primeros ya han agotado plazas, pero aún hay opción de apuntarse gratis para el recorrido de por la tarde, a las 17.00 horas, escribiendo a [email protected].

Además, hasta el martes 16 puede visitarse en la planta noble del parlamento la exposición ‘Momentos icónicos de Castilla-La Mancha’, una muestra de 40 fotografías con la que la Agencia Efe celebra sus 40 años de trayectoria en la comunidad autónoma ofreciendo una exquisita selección de su amplia fototeca. La visita puede hacerse de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.