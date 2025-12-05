El Carnaval con aire navideño más singular de Castilla-La Mancha: peleles, color y magia en ‘Carnavalcázar’

Castilla-La Mancha cuenta con un carnaval único en la región que se celebra en plena Navidad. En Alcázar de San Juan (Ciudad Real) es diciembre, pero también es carnaval, una festividad tan singular como auténtica que forma parte de la identidad de este municipio.

Una Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, que se celebra en plena Navidad, concretamente del 25 al 28 de diciembre, debido a una disputa de antaño entre el tercer estado y la nobleza, decidiendo entonces celebrar el Carnaval en Navidad para contrariar a los nobles. Así, durante estos días el municipio se llena de color y música entre máscaras, carrozas y comparsas.

Carnaval Alcázar de San Juan / Foto: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan / Turismo JCCM

El 28 de diciembre, como broche de oro, se celebra el tradicional ‘Entierro de la Sardina’, mientras que el resto del país celebra el Día de los Santos Inocentes. Así, los vecinos de Alcázar de San Juan desfilan por las calles ataviados con trajes de luto acompañando a la estatua de la sardina, que finalmente desaparece entre las llamas de la hoguera.

De este modo, los vecinos de este municipio conviven entre las luces de Navidad y las máscaras del Carnaval, combinando actos navideños con otros más carnavaleros que llenan de magia cada rincón del municipio. Sin duda, un lugar tan especial como mágico y pintoresco para disfrutar de una Navidad única a un inusual ritmo carnavalero.

Entre máscaras y luces navideñas

Durante el siglo XIX, este particular Carnaval se celebraba tanto en el mes de febrero como en el de diciembre. A partir de 1871, la misma sociedad que programaba bailes de Carnaval en febrero, comenzó a organizar los mismos en el mes de diciembre. Así, esta festividad vivió distintas etapas a través de los siglos, hasta que este carnaval enmascarado fue declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional.

De este modo, el Carnaval de Alcázar de San Juan encabeza las fiestas tradicionales de este municipio, que se refugió en los bailes durante cerca de cuatro décadas. En esta festividad juega un papel destacado el movimiento vecinal y las asociaciones, que impulsan esas manifestaciones carnavalescas con la misma emoción e ilusión año tras año, engrandeciendo un Carnaval único, auténtico y con personalidad propia.

Carnaval Alcázar de San Juan / Foto: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan / Turismo JCCM

La Navidad más colorida de Ciudad Real

Con la declaración del Carnaval del municipio como Fiesta de Interés Turístico Regional, el Ayuntamiento comenzó a crear una estructura de organización para organizar estas fiestas tan queridas como populares entre los vecinos, celebrando entre otros actos, homenajes a aquellos bailes antiguos que sembraron el germen de estos carnavales tan peculiares.

Pocos años después, el artista Isidro Parra inventó la palabra ‘Carnavalcázar’, por la que se conoce hoy en día a estas fiestas. Con el desarrollo de la festividad se sumaron algunos actos icónicos como los concursos gastronómicos o la incorporación de los peleles, aunando una gran variedad de coloridos actos actualmente.

Carnaval Alcázar de San Juan / Foto: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan / Turismo JCCM

Entre la amplia variedad de actividades destaca la Cuelga de peleles, un acto que suele coincidir con el pistoletazo de salida de ‘Carnavalcázar’, en el que se cuelgan muñecos de diferentes materiales en ventanas o balcones, que finalmente son quemados el día del Entierro de la Sardina. Además, cuenta con un peculiar ritual en el día del manteo, en el que el Rey de los Peleles mantea a cada uno de los peleles que se llevan hasta la plaza.

Carnaval Alcázar de San Juan / Foto: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan / Turismo JCCM

Así, Alcázar de San Juan se llena de colorido, magia, máscaras y trabajados disfraces para disfrutar de sus días grandes, aportando ese toque de color a la Navidad y haciendo de sus Carnavales una fiesta única y auténtica, que se ha convertido en todo un emblema del municipio ciudarrealeño.