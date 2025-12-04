Previsión meteorológica para este viernes, 5 de diciembre en Castilla-La Mancha: Temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nubosos y cubiertos. Brumas y nieblas en zonas de montaña, que por la tarde-noche se extenderán a amplias zonas de las mitades sur y este.

Probables precipitaciones débiles en zonas de montaña del nordeste de madrugada y del sur por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.400- 1.600 metros de madrugada en los sistemas Central e Ibérico.

Temperaturas en ascenso. Heladas débiles y dispersas en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Viento del oeste flojo a moderado, con alguna racha muy fuerte en las sierras de Segura y Alcaraz de madrugada.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados en Albacete, entre los 7 y los 13 en Ciudad Real, entre 4 y 11 grados en Cuenca, entre 5 y 11 grados en Guadalajara y entre 7 y 14 grados en Toledo.