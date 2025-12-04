Los cinco trabajos castellanomanchegos que pueden llegar a los Goya

La viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, ha deseado toda de las suertes a los cinco trabajos que son potencialmente seleccionables para los próximos premios Goya.

«Son los mejores embajadores de nuestra identidad y como necesarios para seguir robusteciendo nuestra cultura», ha dicho la viceconsejera en el acto ‘Castilla-La Mancha por los Goya’, celebrado en la Oficina de Turismo de Madrid y que ha estado organizado por la Asociación de Productores Regionales y por el Ejecutivo regional.

En los próximos premios Goya aspira a estar ‘La Novia’, de Pedro Cenjor, película financiada por la Junta que puede optar hasta a 19 estatuillas. También son potenciables de ser nominados los cortometrajes de ‘Una cabeza en la pared’, de Manuel Manrique; ‘Emilia’, de Rafa Arroyo; ‘Pipiolo’, de Daniel Sánchez Arévalo; y el largometraje ‘Solo pienso en ti’, de Hugo de la Riva, según ha detallado Carmen Teresa Olmedo.

En este marco, y según informa el Gobierno regional, Olmedo ha celebrado la «buena salud» del cine castellanomanchego, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con el séptimo arte a través de diferentes políticas públicas implementadas en los últimos años.

Y es que la viceconsejera de Cultura y Deportes ha ensalzado el momento dulce del cine de la región, no solo materializado en la taquilla y mediante numerosos premios, como el reciente Goya conseguido con ‘Semillas de Kivu’, sino también a través de distintas políticas públicas como la creación de la ciudad del Cine en Toledo, con más de 7,5 millones de euros de inversión o la creación también de la primera Academia del Cine de Castilla-La Mancha.

Carmen Teresa Olmedo ha destacado también los más de 2,5 millones de euros destinados en los últimos años para financiar hasta 160 proyectos, mediante diferentes convocatorias impulsadas por la Junta, como son las dirigidas a financiar guiones, desarrollo de cortometrajes, producción de largometrajes, desarrollo de largometrajes o impulso de salas de cine, estas últimas a través de los fondos comunitarios Next Generation.

Además, ha recordado la apuesta del Ejecutivo por que la gente vaya a los cines y, en este sentido, ha subrayado la reciente publicación de una línea de ayudas, dotada con casi 400.000 euros, con la finalidad de apoyar la actividad de los cines de Castilla-La Mancha, fomentando la diversidad cultural y recuperando el hábito de disfrutar del cine en la gran pantalla.